البنك الأهلي: 4.7 مليون مشترك في خدمة الإنترنت والموبايل بنكنج

شرم الشيخ - منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت والموبايل بنكج قفز من 1.3 مليون مشترك في يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك في الوقت الراهن بسبب زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

وأشار خلال كلمته في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية – اليوم الجمعة، إلى أن قفزة عدد المشتركين في المحافظ الذكية إلى 4 مليون عميل من إجمالي 15 مليون مشترك على مستوى الجهاز المصرفي ويستحوذ البنك الأهلي على نسبة 26.6% على مستوى البنوك.

وأضاف هشام عكاشة أن البنك الأهلي نشر 150 ألف نقطة بيع (بوينت اوف سيل) مقارنة 100 ألف نقطة بيع على مستوى البنوك بما يظهر صادرة البنك الأهلي في ميكنة المدفوعات.

وأشار إلى أن محفظة التجزئة المصرفية حققت نموا بنسبة 25% في 5 شهور حيث تسجل 125 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الجاري مقترنة 100 مليار جنيه في يونيو الماضي.

وأكد أن البنك الأهلي يعمل حاليا على إطلاق أول بنك رقمي بعد الانتهاء من التجهيزات الحالية.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر.

ويحضر المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، وسيبحث التطورات العالمية التى تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التى تواجه تلك الصناعة، كما تتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية فى مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.