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بورتو جروب تعتزم تغيير اسم الشركة وتناقش خططها الاستثمارية المقبلة

11:02 ص الأحد 01 نوفمبر 2020
بورتو جروب تعتزم تغيير اسم الشركة وتناقش خططها الاستثمارية المقبلة

شركة بورتو جروب

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة بورتو جروب القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة يعتزم النظر في الموافقة على بعض التغييرات الناتجة عن المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة.

وبحسب بيان الشركة، فإن هذه التغيرات تتمثل في تغيير اسم الشركة القابضة إلى شركة بورتو للتنمية العقارية.

وتعتزم الشركة أيضا على التمهيد لإعادة انطلاق أخر ثلاثة مشروعات خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل الثلاثة مشروعا، وهي جولف بورتو كايرو، وبورتو أسيوط، وبورتو أغادير.

وقالت الشركلة، إنها ستقوم بالدعوة لانعقاد مجلس الإدارة لمناقشة الأمر تمهيدا للعرض على الجمعية العامة الغير عادية للحصول على الموافقة بالثلاثة مشروعات.

وتعمل بورتو جروب في المجال العقاري والسياحي منذ إنشائها عام 2005 ووصل عدد المنتجعات السياحية التابعة لها إلى حوالي 15 منتجعا منها في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وشرم الشيخ ومطروح والمغرب وسوريا والأردن.

شركة بورتو جروب الاستثمار

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