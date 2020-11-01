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ارتفاع الطماطم.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة

10:25 ص الأحد 01 نوفمبر 2020
ارتفاع الطماطم.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي، بينما انخفض سعر الفلفل الحامي والبرتقال البلدي والسكري خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيهات و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البرتقال السكري بين 5 جنيهات و11جنيها، بانخفاض جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الخضروات سعار الفاكهة وق الجملة

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