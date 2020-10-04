تعرف على مواعيد صرف مرتبات الموظفين في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

القاهرة- مصراوي:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة في الثلاثة أشهر المتبقية من العام الجاري (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر).

وبحسب قرار قطاع الحسابات المالية بالوزارة فقد تحدد موعد صرف مرتبات أكتوبر بداية من يوم 25 من الشهر وحتى يوم 28 وذلك بالتناوب بين الجهات الحكومية التي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات.

وتحدد صرف مرتبات نوفمبر بداية من يوم 24 في الشهر، وديسمبر من يوم 22 بنفس تقسيم المجموعات الثلاث منعا التزاحم أمام ماكينات الصرافة.