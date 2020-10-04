أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

تعرف على مواعيد صرف مرتبات الموظفين في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

08:18 م الأحد 04 أكتوبر 2020
تعرف على مواعيد صرف مرتبات الموظفين في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

مواعيد صرف المرتبات

القاهرة- مصراوي:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة في الثلاثة أشهر المتبقية من العام الجاري (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر).

وبحسب قرار قطاع الحسابات المالية بالوزارة فقد تحدد موعد صرف مرتبات أكتوبر بداية من يوم 25 من الشهر وحتى يوم 28 وذلك بالتناوب بين الجهات الحكومية التي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات.

وتحدد صرف مرتبات نوفمبر بداية من يوم 24 في الشهر، وديسمبر من يوم 22 بنفس تقسيم المجموعات الثلاث منعا التزاحم أمام ماكينات الصرافة.

1 (2)1 (1)

صرف المرتبات مرتبات الموظفين مواعيد صرف المرتبات

الخبر التالى:

المالية: صرف مرتبات الموظفين على ثلاثة أيام منعا للتزاحم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103575

    عدد المصابين

  • 97274

    عدد المتعافين

  • 5970

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الأهلي 1 - 0 المقاولون العرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا