وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبي والجهاز الفني لفريق غزل المحلة (صور)
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كتبت- شيماء حفظي:
كرم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الجمعة، لاعبي فريق غزل المحلة والجهاز الفني بمناسبة صعود الفريق للدوري الممتاز بدءا من الموسم المقبل.
وقدم الوزير، خلال احتفالية بالمحلة اليوم، درعا تذكاريا للجهاز الفني والذي يشمل خالد عيد، وطارق ديدة، وأشرف شيحة، وعبد الرؤوف عيد.
وكرم الوزير اللاعبين خالد كساب، وخالد الأخميم، وصلاح خطاب، وبسام ماهر، ومحمد سامين وهاني عادل، وأحمد عادل، ومحمود صلاح، وهشام بلحة، وخالد رسلان.
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