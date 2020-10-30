توفيق: نستهدف جمع 100 مليون جنيه من طرح "نادي غزل المحلة" بالبورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته تستهدف جمع 100 مليون جنيه من طرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة.

وتمثل القيمة المستهدفة ثلثي رأسمال الشركة الجديدة التي أعلن الوزير تأسيسها لفريق كرة القدم بالشركة، وذلك خلال احتفالية اليوم بالمحلة من أجل تكريم فريق كرة القدم بعد صعوده للدوري الممتاز بدءا من الموسم المقبل.

وأوضح الوزير أنه تم تأسيس الشركة تحت اسم غزل المحلة لفريق كرة القدم برأسمال 150 مليون جنيه، وأنه سيتم ضخ 50 مليون جنيه من قيمة رأس المال في المرحلة الأولى، على أن يتم توفير القيمة المتبقية من الطرح العام في البورصة.

وكان الوزير أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.

وشدد الوزير من قبل على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز.