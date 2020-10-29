أقل مستوى فصلي منذ 2009.. الطلب على الذهب العالمي يتراجع 19% بالربع الثالث من العام

كتبت- شيماء حفظي:

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، الصادر اليوم الخميس، تراجع الطلب على الذهب في الربع الثالث من العام الجاري، إلى أقل مستوى فصلي منذ 2009، متراجعا بنسبة 19% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وقال التقرير، إن الطلب على الذهب انخفض في الربع الثالث من 2020 بنسبة 19٪ على أساس سنوي ليسجل حجم الطلب 892.3 طن.

وأرجع التقرير تراجع الطلب على الذهب خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، إلى أن المستهلكين والمستثمرين واصلوا محاربة آثار الوباء العالمي كورونا.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفض الطلب العالمي على الذهب، بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 ليسجل 2972 طنا، بحسب التقرير.

وقال التقرير، إنه على الرغم من تحسن الطلب على المجوهرات من أدنى مستوى قياسي في الربع الثاني، إلا أن الجمع بين القيود الاجتماعية المستمرة والتباطؤ الاقتصادي وأسعار الذهب القوية أثبتت أنها مرهقة للعديد من مشتري المجوهرات.

وعلى النقيض من ذلك ، تعزز الطلب على العملات المعدنية، حيث ارتفع بنسبة 49٪ على أساس سنوي ليصل إلى 222.1 طنًا.

وأوضح التقرير، أن جزءًا كبيرًا من النمو في العملات الرسمية، بسبب استمرار الطلب القوي على الملاذ الآمن في الأسواق الغربية وتركيا، حيث تعد العملات المعدنية هي الشكل الأكثر انتشارًا لاستثمار الذهب.

وشهد الربع الثالث أيضًا تدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وإن كانت بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في النصف الأول، وأضاف المستثمرون على مستوى العالم 272.5 طنًا إلى ممتلكاتهم من هذه المنتجات، مما رفع التدفقات على مدار العام إلى مستوى قياسي بلغ 1003.3 طن.

وبحسب التقرير، حققت البنوك المركزية صافي مبيعات صغيرة من الذهب في الربع الثالث، وقد تم توليد المبيعات بشكل أساسي من قبل بنكين مركزيين فقط - أوزبكستان وتركيا - بينما واصلت مجموعة من البنوك عمليات شراء ثابتة وإن كانت صغيرة.

وأوضح التقرير، أن الطلب على الذهب المستخدم في التكنولوجيا ظل ضعيفًا في الربع الثالث منخفضًا بنسبة 6٪ على أساس سنوي عند 76.7 تريليون. لكن القطاع شهد تحسنا فصليا جيدا حيث خرجت بعض الأسواق الرئيسية من الإغلاق.

وانخفض إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 3٪ على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 1،223.6 طنًا، على الرغم من النمو بنسبة 6٪ في إعادة تدوير الذهب، ولا يزال إنتاج المناجم يشعر بآثار قيود كورونا، بحسب التقرير.