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تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:25 ص الخميس 29 أكتوبر 2020
تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، و سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، و سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

السمك البلطي أسعار الأسماك السمك المكرونة السويسي الكابوريا الكاليماري

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