السياحة العالمية: 69% تراجعًا في حركة السياحة بمصر خلال أول 8 أشهر من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

هوت حركة السياح الوافدين لمصر خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 69%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية.

وأظهرت بيانات المنظمة أن حركة السياحة في يناير من العام الجاري ارتفعت بنسبة 10% و6% في فبراير الماضي، مقارنة بنفس الأشهر العام الماضي.

وفي شهر مارس الماضي سجلت حركة السياحة الأجنبية الوافدة لمصر تراجعًا بنسبة 64% ثم توقفت حركة السياح خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، وهي الفترة التي تزامن مع غلق المجال الجوي لمصر لتفادي انتشار فيروس كورونا.

ومع عودة الطيران لمصر سجلت حركة السياح الوافدين لمصر تراجعًا في يوليو بنسبة 93% وأغسطس 82%.

وأظهرت بيانات المنظمة تراجع إيرادات مصر من السياحة بنسبة 55% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت نسبة التراجع 11% في الربع الأول من العام و90% في الربع الثاني.

وسجلت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الثاني 305 آلاف دولار مقابل 3.17 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

وعالميًا تراجع حركة السياح الوافدين بنسبة 70% في العالم، خلال أول ثمانية أشهر من العام بسبب تفشي جائحة كورونا.

وكشفت المنظمة عن أن هذا الانخفاض يمثل تراجعًا قدره 700 مليون في عدد السياح وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للقطاع السياحي العالمي.

وتوقعت السياحة ألا يحدث يحدث انتعاش للقطاع السياحي قبل نهاية عام 2021، بينما يرجح نحو 20% من الخبراء الذين استشارتهم المنظمة عدم حدوث انتعاش فعلي قبل عام 2022.