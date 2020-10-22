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ارتفاع أرباح "اتصالات مصر" 12% خلال الربع الثالث من 2020

04:16 م الخميس 22 أكتوبر 2020
ارتفاع أرباح "اتصالات مصر" 12% خلال الربع الثالث من 2020

شركة اتصالات مصر

أظهرت نتائج أعمال مجموعة اتصالات الإماراتية، أن أرباح شركة اتصالات مصر التابعة لها ارتفعت بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، لتصل إلى نحو 500 مليون درهم (حوالي 2.1 مليار جنيه).

وأرجعت المجموعة، في بيان لها اليوم الخميس، ارتفاع أرباح اتصالات مصر قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك إلى التحسن في مستوى الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض التكلفة المباشرة للمبيعات.

وبحسب البيان، بلغت إيرادات اتصالات مصر خلال الربع الثالث من عام 2020 نحو 1.1 مليار درهم (نحو 4.7 مليار جنيه) بنسبة زيادة 18% مقارنة بنفس الربع خلال العام الماضي، و11% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وهو ما يعود إلى نمو خدمات البيانات وزيادة البيع بالجملة.

وانخفضت النفقات الرأسمالية للشركة خلال الربع الثالث إلى نحو 100 مليون درهم (حوالي 428 مليون جنيه) بنسبة انخفاض سنوية بلغت 30%، حيث تركزت النفقات الرأسمالية على توسيع وتحسين سعة الشبكة.

وتصل قيمة مديونية اتصالات مصر إلى نحو 900 مليون درهم (نحو 3.9 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب البيان.

وكشفت المجموعة عن وصول عدد المشتركين في اتصالات مصر إلى 26.2 مليون مشترك في نهاية سبتمبر الجاري بانخفاض 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، جراء التأثر في قطاع الدفع المسبق، بينما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 1% مقارنة بالربع الثاني من 2020.

واتصالات مصر هي إحدى شركات مجموعة اتصالات الإماراتية التي تأسست عام 1976 وتوسعت حتى أصبحت تعمل في 16 دولة عربية وأفريقية وآسيوية، حيث دخلت السوق المصري في مايو 2007.

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