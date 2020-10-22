4 وزراء يشهدون افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج

يشهد وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج.

ويفتتح صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم، المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين، والسوالم، وعرب بخواج بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يحضر الافتتاح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وقالت وزارة التخطيط في بيان اليوم، إن افتتاح هذه المشروعات يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وتستهل هالة السعيد، جولتها التفقدية بافتتاح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمحافظة سوهاج وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، لتتجه بعدها إلى قرية عرب بخواج بمركز طهطا لافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.

وتتابع السعيد جولتها متجهة إلى قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا لافتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين، ثم افتتاح الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين، كما تتفقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة خلال جولتها بمحافظة سوهاج.

وتختتم السعيد جولتها بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية لتتجه بعدها لمطار سوهاج في طريقها إلى القاهرة.

يذكر أن إجمالي الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة العام المالي 2020-2021 بلغت 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% عن خطة العام المالي 2019-2020.

كما تتضمن الملامح العامة لخطة المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة والمُوجهة لمحافظة سوهاج 865 مليون جنيه قيمة الاعتمادات الموجهة في المرحلة الأولى، فيما بلغت الاعتمادات الموجهة في المرحلة الثانية 1.928 مليار جنيه، تسهم في توفير 29 ألف فرصة عمل.

وتتضمن مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات الإسكان، والصحة، والتعليم والتدريب، والتكافل الاجتماعي، والخدمات الرياضية، والتمكين الاقتصادي والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة الأهالي بقرى سوهاج الثلاث السوالم، والشيخ زين الدين، وعرب بخواج، وفقا للبيان.