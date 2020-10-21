الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار سجائر مونديال

كتبت– ياسمين سليم:

أعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار سجائر "مونديال" و"مونديل سويتش"، والتي ستطبق بداية من اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم إن سعر عبوة مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة ستبلغ 20 جنيهًا، بدلا من 18.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

وحددت الشركة سعر عبوة مونديال سويتش (بنكهاته المختلفة) 20 سيجارة بقيمة تبلغ 23 جنيهًا، بدلا من 18.5 جنيه، بزيادة 4.5 جنيه للعبوة.

وبحسب الشركة فإن هذه الأسعار وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

كانت الشركة قد رفعت أسعار السجائر في فبراير الماضي، بعد زيادة الضريبة المفروضة عليها.

وتحتكر شركة الشرقية للدخان، صناعة السجائر والتبغ في مصر وتنتج أكثر من نوع منها وأشهرهم سجائر كليوباترا.