أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار سجائر مونديال

10:55 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار سجائر مونديال

الشرقية للدخان

كتبت– ياسمين سليم:

أعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار سجائر "مونديال" و"مونديل سويتش"، والتي ستطبق بداية من اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم إن سعر عبوة مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة ستبلغ 20 جنيهًا، بدلا من 18.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

وحددت الشركة سعر عبوة مونديال سويتش (بنكهاته المختلفة) 20 سيجارة بقيمة تبلغ 23 جنيهًا، بدلا من 18.5 جنيه، بزيادة 4.5 جنيه للعبوة.

وبحسب الشركة فإن هذه الأسعار وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

كانت الشركة قد رفعت أسعار السجائر في فبراير الماضي، بعد زيادة الضريبة المفروضة عليها.

وتحتكر شركة الشرقية للدخان، صناعة السجائر والتبغ في مصر وتنتج أكثر من نوع منها وأشهرهم سجائر كليوباترا.

سجائر مونديال أسعار السجائر الشرقية للدخان

الخبر التالى:

مصر توقع منحة يابانية بقيمة 9.5 مليون دولار لدعم قطاع الصحة ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الثلاثة الممطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا