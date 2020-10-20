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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:52 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.12% إلى مستوى 11157 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 800.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 682.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 118 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.12% إلى مستوى 11171 نقطة.

البورصة مبيعات أجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة

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