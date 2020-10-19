ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 11194 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة تراجعت خلال جلسة أمس الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.21% إلى مستوى 11185 نقطة.