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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:21 ص الإثنين 19 أكتوبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 11194 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة تراجعت خلال جلسة أمس الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.21% إلى مستوى 11185 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

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