وزير الاتصالات يعلن افتتاح 37 مكتب بريد مطورين في 16 محافظة

كتب- علاء حجاج:

أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن افتتاح ٣٧ مكتب بريد بعد تطويرهم وتحويلهم إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة منتشرين على ١٦ محافظة على مستوى الجمهورية>

وبحسب بيان من الوزارة اليوم السبت أن هذه المكاتب في محافظات منها الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وجنوب سيناء، وسوهاج، والشرقية، والوادى الجديد.

ويأتي ذلك خلال جولته اليوم التي قام خلالها بافتتاح مركزين منهما وهما مركز خالد بن الوليد للخدمات البريدية بالزاوية الحمراء في محافظة القاهرة، ومركز الخدمات البريدية بأكاديمية الفنون في محافظة الجيزة بعد تطويرهما لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات أنه أصدر تكليفاته بالقيام بالانتهاء من تطوير عدد 780 مكتب بريد حتى نهاية العام المالى الحالى ليصل عدد المكاتب المطورة الي 1630 مكتب.

وأضاف طلعت في بيان صحفي اليوم، أن البريد المصري يعد أحد المنافذ المتاحة أمام المواطن المصري لتلقي خدمات مصر الرقمية، كما يعد أحد الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى ينفذها البريد المصري لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين على مراكز الخدمات البريدية، وتتضمن أعمال التطوير تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة، فضلا عن أنظمة التأمين والاستدعاء الرقمى.

من جانبه قال شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد على أن البريد المصري في الآونة الأخيرة قام بالتوسع في الخدمات الحكومية المقدمة من خلال منافذه، حيث تم تجهيز عدد 73 مركز خدمة بريدية لإتاحة خدمات الشهر العقاري للجمهور، تيسيرا عليهم ومستهدف تشغيل الخدمة بعدد 109 مركز خدمة بريدية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الشهر العقاري.