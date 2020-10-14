أول إجراء من نوعه بمصر.. خطة دعم "زعيم الفلاحين" للمنافسة بدوري الأضواء (فيديوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

صعد الفريق الأول لنادي غزل المحلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل بعد انتهاء المنافسات في مجموعته، وتصدره المجموعة بعد صراع مع نادي فاركو على الصعود خلال الموسم الحالي.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام، التابع لها نادي غزل المحلة، لدعم الفريق من أجل المنافسة في الدوري الممتاز، وإعادة الصورة التاريخية للفريق كأحد أهم الأندية الجماهيرية التي مثلت الدلتا على مدار تاريخ المسابقة، والذي لقب بـ "زعيم الفلاحين".

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز التفاصيل بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال من أجل دعم فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة والنادي ككل، كتطوير إداري مستدام لضمان استمرارية دعم الفريق.