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ميديا تك تتعاون مع شركات مصرية لتصنيع تابلت تعليمي محلي

02:56 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
ميديا تك تتعاون مع شركات مصرية لتصنيع تابلت تعليمي محلي

رامى عثمان المدير الإقليمى لشركة ميديا تك الشرق ال

كتب- علاء حجاج:

قال رامى عثمان المدير الإقليمى لشركة ميديا تك الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تتعاون مع شركات مصرية خاصة وحكومية تعمل في إنتاج الأجهزة الإلكترونية لتطوير وتصنيع تابلت تعليمي محلي الصنع.

وأضاف عثمان خلال ندوة تم عقدها عبر تطبيق "زووم" على الإنترنت، إن شركة ميديا تك تولي السوق المصرية أهمية كبرى وتعتبره من أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وكشف عثمان عن تعاون الشركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاعي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس.

وقال إن الشركة تتعاون مع عدد من المصنعين المحليين بقطاع التلفزيونات، وعلى رأسهم مجموعة العربي، حيث وقعت شراكة معهم لمدة ثلاث سنوات لتطوير شاشات التلفزيون والأجهزة المنزلية لمجموعة العربي لتكون منتجات ذكية.

واوضح انه بنهاية 2022 سيكون لدى العربي أجهزة منزلية تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء IOT والذكاء الاصطناعي.

رامى عثمان شركة ميديا تك الأجهزة الإلكترونية تابلت تابلت تعليمي محلي

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