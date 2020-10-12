رئيس القابضة للتشييد: الانتهاء من دمج 12 شركة تابعة في 5 فقط خلال أسبوعين

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إنه سيتم الانتهاء من دمج 12 شركة تابعة في 5 شركات خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أبو العطا في تصريحات على هامش الإعلان عن خطة تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان اليوم الاثنين أنه تم الانتهاء من دمج 6 شركات في شركتين.

وقال إنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم دمج 6 شركات في 3 شركات.

ودمجت القابضة للتشييد شركتي القاهرة ورولان في شركة مصر للأسمنت المسلح كما دمجت شركتي المصرية واطلس في شركة العبد.

وأوضح رئيس القابضة أنه سيتم دمج شركة نيبرو في شركة حسن علام وسيتم دمج شركة رمسيس في شركة ايجيكو ودمج شركتي الكهرباء في شركة واحدة.

وأشار رئيس القابضة إلى أن دمج الشركات متطابقة النشاط لم يؤثر سلبا على العمال لأنه بمثابة افتتاح فرع جديد للشركة الدامجة.

وقال إن التطابق في الأنشطة يسهل عملية الدمج حيث إنه لم يكن منطقيا ان تملك شركة 12 شركة تعمل في نفس النطاق العمراني وتنافس بعضها.

هدا الدمج تأخر وكان يجب أن يتم قبل سنتين على الأقل والدمج سيحقق مصلحة كل الشركات والشركة التي بها فشل بمجلس الإدارة ستنضم لشركة قوية بها مجلس إدارة جيد يحسن وضعها.