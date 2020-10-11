"سبيد ميديكال" تؤسس "معامل مصر" للتحاليل الطبية بتكلفة 150 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قررت شركة سبيد ميديكال، وشقيقتها برايم سبيد ميديكال، تأسيس شركة معامل مصر للخدمات الطبية، وذلك بغرض إنشاء 200 فرع للمعامل الطبية باسم "معامل مصر" تحت شعار "معامل مصر.. لأهل مصر" منتشرة على مستوى الجمهورية خلال عامين، بحسب بيان من شركة "سبيد ميديكال" اليوم الأحد.

وقالت الشركة إنه سيتم إنشاء أول 100 فرع بتكلفة استثمارية قدرها 150 مليون جنيه خلال عام من الآن، حيث ستكون "معامل مصر" امتدادا لنشاط المعامل الخاص بـ "سبيد ميديكال" بغرض الحصول على حصة سوقية أكبر باستخدام علامتين تجاريتين للمعامل للتوسع، وبالتالى خدمة شريحة أكبر من المواطنين.

وأضافت أن "معامل مصر" ستركز على شرائح مختلفة وتعاقدات متعدّدة جديدة، بينما ستستكمل "معامل سبيد" توسعاتها الحالية إلى 200 فرع في خلال العامين القادمين.

وقال محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال، إن استخدام علامتين تجاريتين للتوسع سيضع سبيد ميديكال وبرايم سبيد على طريق الوصول لأكبر مقدم لخدمة المعامل الطبية بـ400 فرع خلال العامين القادمين، حيث أن أكبر المنافسين يعتمد على وجود علامتين تجاريتين أيضا وهو ما جعله أكبر مقدم للخدمة في مصر حتى تاريخه.

ووفقا للبيان، سيتم تأسيس شركة معامل مصر بنسبة 30% لشركة سبيد ميديكال، و30% لشركة برايم سبيد ميديكال، والباقي لتامر وجيه رئيس مجلس إدارة برايم سبيد، ورجلي الأعمال محمود فراج وأيمن صبري عبد الجيد وآخرين.

وشركة سبيد ميديكال هي إحدى الشركات العاملة في قطاع موزعي الرعاية الصحية في مصر، والتي تم تأسيسها في ديسمبر 2015، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ مارس 2019.