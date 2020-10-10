مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك- (د ب أ) :

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 39ر161 نقطة، أو6ر0% ، ليصل إلى 90ر28586 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 31ر30 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 14ر3477 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 96ر158 نقطة ، أو 4ر1% ، ليصل إلى 94ر11579 نقطة.​