مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك- (د ب أ) :
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 39ر161 نقطة، أو6ر0% ، ليصل إلى 90ر28586 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 31ر30 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 14ر3477 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 96ر158 نقطة ، أو 4ر1% ، ليصل إلى 94ر11579 نقطة.
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