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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:22 ص الخميس 01 أكتوبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.05% إلى مستوى 10994 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بشكل طفيف، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10989 نقطة.

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