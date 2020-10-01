ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.05% إلى مستوى 10994 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بشكل طفيف، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10989 نقطة.
الخبر التالى:أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس
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