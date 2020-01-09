بنكا الأهلي ومصر يخفضان الفائدة 1% على الشهادات الثلاثية

كتبت- منال المصري:

خفض بنكا مصر والأهلي المصري، أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات الأجل 3 سنوات، بواقع 1%، اعتبارا من اليوم الخميس.

وفي البنك الأهلي انخفضت الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات، إلى 12% بدلا من 13%، للشهادة ذات العائد الشهري.

وخفض البنك الفائدة على نفس الشهادة ولكن للعائد ربع السنوي إلى 12.25% بدلا من 13%.

وقال مسؤول في البنك، لمصراوي، إن البنك الأهلي أرسل خطابا اليوم الخميس لكل فروعه بأسعار الفائدة الجديدة.

وخفض بنك مصر الفائدة على شهادة القمة ذات الاجل 3 سنوات إلى 12% بدلا من 13%.

ويُطبق سعر الفائدة الجديد على الشهادات الجديدة فقط، بينما تظل عند نفس العائد بالنسبة للشهادات القائمة.

ويأتي خفض الفائدة قبل أسبوع من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة وذلك في أول اجتماع لها بعد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قرر إرجاء اجتماع الفائدة الشهر الماضي حتى اعتماد تشكيل مجلس إدارته.