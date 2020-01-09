"الدلتا للصلب" توقع عقد إنشاء مسبك صلب وزهر بتكلفة 300 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

شهد وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد إنشاء مسبك صلب وزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

ووقعت الدلتا للصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، العقد مع شركة جيمكو الهولندية، منفذة المشروع، والتي تعد من كبرى الشركات في إنشاء المسابك.

ووقع العقد عن شركة الدلتا للصلب محمود الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة جيمكو الهولندية "Bas Van Gemert" رئيس الشركة، بحضور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ويستهدف المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من المسبوكات بشركة الدلتا للصلب إلى 10 أمثال الإنتاج الحالي لتبلغ 10 آلاف طن سنويا مقابل ألف طن سنويا، وأن ينقسم إنتاج المسبك الجديد إلى 3000 طن صلب، و7000 طن زهر.

وبحسب البيان، تم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع بتاريخ الأول من أكتوبر 2019.

وتتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليون جنيه بنظام EPC (تسليم مفتاح)، وسوف يستغرق التنفيذ 18 شهرا، بحسب البيان.

ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال مراحل تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب بتكلفة حوالي 700 مليون جنيه، والتي تشمل أيضا مضاعفة الطاقة الإنتاجية من حديد البليت 10 أمثال على مرحلتين لتبلغ 500 ألف طن سنويا صعودا من 50 ألف طن سنويا.

ووفقا للبيان، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير وبدء التشغيل التجريبي بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت سنويا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية العام الجاري 2020.