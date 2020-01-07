عز وبشاي تحاربان ركود سوق الحديد بمنح حوافز للتجار

كتبت- شيرين صلاح:

دفعت حالة الركود التي يشهدها سوق الحديد خلال الفترة الأخيرة، بعض المصانع إلى تقديم حوافز للتجار تتراوح بين 200 جنيه و370 جنيها، لتنشيط حركة البيع والشراء، رغم ارتفاع سعر الخام عالميا، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، لمصراوي.

ونظام الحوافز هو بيع المصانع الحديد للتجار بسعر أقل من الأسعار الرسمية المعلنة، ويتفاوت الحافز بين مصنع وآخر بحسب قيمة البيع.

وأضاف الدجوي، إن شركتي حديد عز وبشاي قررتا منح وكلائها من التجار حوافز للبيع منذ يومين لكسر حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع أسعار البليت الخام.

ويصل سعر خام البليت إلى نحو 430 دولارا حاليا مقابل 400 دولار في نوفمبر الماضي، وفقا لقول الدجوي.

وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سوق الحديد يعاني خلال الفترة الماضية من حالة ركود، وبالتالي تسلك المصانع المنتجة كل السبل لترويج المبيعات، والتي من ضمنها تقديم حوافز للتجار لتنشيط حركة البيع.

وتصل قيمة الحافز التي تقدمها شركة حديد عز للتجار إلى نحو 370 جنيها للطن، ليصل سعر طن الحديد بعد الحافز، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 10200 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وتصل قيمة الحافز التي تقدمها شركة بشاي إلى نحو 200 جنيه للطن، ليصل سعر طن الحديد بعد الحافز، اليوم، إلى نحو 10 آلاف جنيه، تسليم أرض المصنع.

ويتراوح سعر طن الحديد، اليوم، بباقي المصانع في الأسواق بين 9700 و10200 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر للمستهلك إلى بين 10400 و10700 جنيه، بحسب ما ذكره الدجوي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.