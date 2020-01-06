باشتراك يومي يبدأ من 3 جنيهات.. مزايا التأمين على العمالة غير المنتظمة

كتبت- ياسمين سليم:

أقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات، لمنظومة التأمينات الجديدة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق قانون التأمينات والمعاشات بداية من العام الجديد.

وناشدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان الأسبوع الماضي العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

وقالت إن القانون الجديد يكفل لهم التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية.

ويعني الاشتراك في هذا القانون للعمالة غير المنتظمة أنهم سيحصلون على معاش شهري في حال بلوغهم السن القانوني أو العجز الكلي أو الوفاة.

ويحدد القانون الجديد للتأمينات من هم العمالة غير المنتظمة في نحو 9 فئات، وهم كالآتي:

1- عمل التراحيل.

2- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توفرات فيهم الشروط، وهي عدم استخدام عمال وعدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر فيه شروط القيد في السجل التجاري وألا يكون محل النشاط خاضع لنظام الترخيص.

3- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوافر في شأنهم هذه الشروط وهي أن يكون محل مزاول العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وأن يكون العمل الذي يمارسه سنويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.

4- محفظي وقراء القرآن الكريم.

5- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة.

6- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توافرت في شأنهم هذه الشروط وهي ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

7- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو أراضي الاستصلاح أو الاستزراع.

8- ملاك الأراضي الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

9- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

كم ستدفع اشتراك تأمينات شهريًا؟

تأتي أبرز الامتيازات التي يقدمها قانون التأمينات والمعاشات الجديد في أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة.

والاشتراك التأميني، ينقسم إلى حصتين واحدة يدفعها المؤمن عليه والثانية يدفعها صاحب العمل.

ويقسم القانون الجديد اشتراك العمالة غير المنتظمة إلى:

1- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

ويحدد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى للاشتراك شهريًا عند ألف جنيه في الشهر وهو ما يعني أن أقل اشتراك شهري سيدفعه العامل يبدأ من 90 جنيهًا أي 3 جنيهات يوميًا.

‌2-مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وبحسب مشروع اللائحة التنفيذية للقانون فإن جميع نسب الاشتراكات سترتفع كل 7 سنوات اعتبارًا من يناير الجاري بنسبة 1% وتقسم هذه النسبة مناصفة بين المؤمن عليه والخزانة العامة.

وحددت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات، الذي نشره مصراوي ولم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى الآن، المستندات التي يجب أن تتقدم بها العمالة غير المنتظمة أبرزها، أن تكون المهنة المراد الاشتراك عنها مدونة ببطاقة الرقم القومي، وأن يحضر شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية وبيان تدرج المهنة صادر من الأحوال المدنية.

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