وزير الاتصالات: إطلاق مركز عالمي للبحث والتطوير لشركة أڤايا في مصر

كتب - علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نضال أبو لطيف رئيس شركة أڤايا العالمية التعاون في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية واستخدام منصات برمجيات الشركة الذكية لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمي.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الاتصالات اليوم الاثنين، تم الاتفاق على إطلاق مركز عالمي لتطوير وتحديث برمجيات شركة أڤايا العالمية في مصر ويقدم خدماته لكل دول العالم التي تعمل بها الشركة.

وسيمثل المركز بيئة مناسبة لدعم الابتكار وتوطين الإبداع فى البحث والتطوير للتقنيات الذكية والبرمجيات والحلول القائمة على الحوسبة السحابية ورفع كفاءة المهارات البشرية ، بحسب البيان.

حضر اللقاء عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية والرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، و أحمد فايد رئيس أڤايا مصر.

وخلال اللقاء؛ أكد وزير الاتصالات على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الحلول التكنولوجيا الذكية.

وأشاد الوزير بأهمية التعاون مع شركة أﭬايا لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المبتكرة التي تساهم بشكل فعال في المضى قدماً نحو بناء مصر الرقمية.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمساهمة في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها الواعدة في التحول الرقمي بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وقال نضال أبو لطيف إن شركة الليل تطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى حرص شركة أﭬايا على دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة.

وأكد أبو لطيف، على زيادة أﭬايا لعدد فريق عملها في مصر من مطوري البرامج التكنولوجية بنسبة 80%، إيماناً بأن مصر زاخرة بالكوادر المؤهلة وأن الشباب هم عصب قطاع تكنولوجيا المعلومات".

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بإطلاق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة أڤايا بهدف تمكين ذوي إعاقة السمع والتخاطب من الوصول لخدمات الطوارئ، الإسعاف والنجدة والمطافى عبر تطبيق "واصل"، الذي يتيح التواصل المرئي مع الموظفين في هذه الجهات باستخدام لغة الإشارة والعلامات المرئية.

وتعد أڤايا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة تعمل على مدار أكثر من مائة عام في دعم المؤسسات في مختلف أنحاء العالم لتحقيق النمو من خلال توفير الحلول الذكية المتكاملة للاتصالات والخدمات الرائدة من نوعها للموظفين والشركات.