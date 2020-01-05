البنك المركزي يكرم لبنى هلال نائبة المحافظ السابقة

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الأحد، إن طارق عامر محافظ المركزي، كرم، نائبة محافظ المركزي السابقة، لبنى هلال، بمناسبة انتهاء فترة عملها.

وأشار البيان إلى الدور الفعال الذي قامت به لبنى هلال في إدارة العديد من الملفات الهامة، ومنها مساهمتها في تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي المتكامل خلال الفترة من 2004 إلى 2010، وكذلك برنامج الإصلاح النقدي والاقتصادي الذي بدأ في 2016.

وأعربت لبنى هلال عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ المركزي على الثقة التي أولاها إياها لتولي المسؤولية والدعم المستمر خلال السنوات الماضية متمنية له ولزملائها في البنك المركزي كل التوفيق والمزيد من النجاحات في خدمة الوطن.