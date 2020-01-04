أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

طارق دويدار رئيسا لقطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

04:00 م السبت 04 يناير 2020
طارق دويدار رئيسا لقطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

البنك العربي الأفريقي

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية مسؤولة لمصراوي، إن البنك العربي الأفريقي الدولي قرر تعيين طارق دويدار، رئيسا لقطاع تمويل الشركات الكبرى والمؤسسات المالية في البنك خلال الشهر الماضي.

وكان دويدار يشغل منصب رئيس تمويل الشركات الكبري والمؤسسات المالية في البنك العربي ثم تقدم باستقالته ليلحق بالعمل في البنك العربي الأفريقي الدولي، بحسب المصادر المصرفية.

وكان البنك العربي الأفريقي الدولي قرر انتداب محمود السقا، رئيسا لمجلس إدارة شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، بعدما كان يشغل منصب رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك.

عمل دويدار في أكثر من بنك خاص وعام منهم البنك الأهلي المصري والعربي.

البنك العربي الافريقي طارق دويدار

الخبر التالى:

نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي: نستهدف بيع أصول عقارية بملياري جنيه في 2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بمجموعات قتالية.. القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية في البحر المتوسط بأسلحة متنوعة