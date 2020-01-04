طارق دويدار رئيسا لقطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية مسؤولة لمصراوي، إن البنك العربي الأفريقي الدولي قرر تعيين طارق دويدار، رئيسا لقطاع تمويل الشركات الكبرى والمؤسسات المالية في البنك خلال الشهر الماضي.

وكان دويدار يشغل منصب رئيس تمويل الشركات الكبري والمؤسسات المالية في البنك العربي ثم تقدم باستقالته ليلحق بالعمل في البنك العربي الأفريقي الدولي، بحسب المصادر المصرفية.

وكان البنك العربي الأفريقي الدولي قرر انتداب محمود السقا، رئيسا لمجلس إدارة شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، بعدما كان يشغل منصب رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك.

عمل دويدار في أكثر من بنك خاص وعام منهم البنك الأهلي المصري والعربي.