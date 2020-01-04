أسعار النفط تقفز بعد مقتل قاسم سليماني

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الجمعة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا في العراق، مما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وقتلت ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد الدولي في وقت مبكر أمس الجمعة قاسم سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط. وتوعد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بالانتقام من ”المجرمين“ الذين قتلوا سليماني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن سليماني كان يخطط لقتل أمريكيين.

وقالت وكالة رويترز إن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أنهت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل 2019 عند 64.09 دولار.

وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا "نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق".

ورجح أيضا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.

وناشدت السفارة الأمريكية في بغداد أمس جميع المواطنين مغادرة العراق على الفور بسبب تنامي التوترات.

وقالت مصادر بشركات نفط أجنبية لرويترز إن العشرات من موظفيها الأمريكيين في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو حزيران 2019 .