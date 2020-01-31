تقدم خدمات 5G.. ماذا نعرف عن الشركة السعودية STC صاحبة صفقة فودافون مصر؟

كتبت- علاء حجاج:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC" ومجموعة فودافون العالمية، الاتفاق على استحواذ الأولى على حصة الأخيرة في شركة فودافون مصر، العاملة بمجال خدمات الهاتف المحمول، مقابل 2.4 مليار دولار.

وتبلغ حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر 55% من فودافون مصر، بينما تستحوذ المصرية للاتصالات الحكومية على الحصة المتبقية 45%.

وأصدرت شركتا فودافون العالمية والشركة العالمية بيانات منفصلة الأربعاء الماضي، وأكدتا أنهما تنتظران باقي إجراءات الاستحواذ خلال الأشهر المقبلة تمهيدًا لإتمام الصفقة بنهاية يونيو المقبل، على أن يتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي وقتها.

ويرصد مصراوي، معلومات عن الشركة السعودية، التي ستحل محل فوادفون العالمية في السوق المصري، والوضع المالي وفقا لأحدث بياناتها.

ودشنت شركة الاتصالات السعودية خدمة الجيل الخامس 5G بالسعودية كأول مشغل بالمملكة يوفر الخدمة تجاريا ويتيحها للعملاء بعدد من المدن السعودية.

وقد تضمنت المرحلة الأولى من مشروع نشر شبكة الجيل الخامس تنفيذ أكثر من 600 موقع في المملكة.

ومن المتوقع أن تلعب تقنية الجيل الخامس دورا كبيرا في التحول التقني كمنصة أساسية لتطبيقات المستقبل في قطاعي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مما سيعزز من ظهور المدن والمرافق الذكية، ويدعم البنية التحتية للأمن السيبراني ويوفر إنترنت متنقلا بسرعة فائقة في جميع مناطق المملكة.

وبحسب نتائج أعمال الشركة السعودية، المنشورة على موقعها الرسمي، حققت الشركة صافي أرباح في العام الماضي بنحو 10.8 مليار ريال سعودي، وبلغت إيرادات العام 2019 نحو 54.4 مليار ريال سعودي.



وتمتلك الشركة استثمارات في السعودية، والكويت، والبحرين، وماليزيا.

والشركة مدرجة في قطاع الاتصالات بسوق تداول (البورصة السعودية) ويبلغ سعر السهم نحو 91.3 ريال سعودي، وقد أنهى تعاملات آخر جلساته على ارتفاع بنسبة 1.6%.

وتسعى الشركة السعودية للعمل ﻓﻲ أسواق واعدة، حیث تتجه الأسواق المحلیة والإقلیمیة ذات النمو وبشکل متزاید نحو الاعتماد ﻋﻠﯽ الاتصالات المتنقلة وخدمات النطاق العریض (البرودباند) والحوسبة السحابیة، بحسب موقعها الرسمي.

كما تسعى الشركة لتقدیم الحلول المبتکرة للعملاء - عبر تقدیم خدمات متنوعة ومتطورة لکافة خدمات الاتصالات الثابته والمتنقلة وخدمات البیانات وقطاع الأعمال، إضافة إلى تبني نهج استراتیجي للتکالیف لخفض النفقات التشغیلیة عبر الاستثمار ﻓﻲ شبکات متطورة والأسواق الدولیة، مما یوفر الاستغلال الأمثل لفرص التکامل.

وقال ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية (STC)، إن نمو الأرباح يرجع إلى النمو الذي حققته الشركة في إيرادات عدد من القطاعات المختلفة، حيث ارتفعت إيرادات البيانات، وقطاع النواقل والمشغلين وقطاع الأعمال مدعومة بالمنتجات المبتكرة في مجال إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، إضافة إلى منتجات وخدمات الاتصالات الأخرى.