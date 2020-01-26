البنك المركزي يعتزم الانتهاء من مشروع "كاش سنتر" في مايو المقبل

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في تقرير صادر عنه اليوم الأحد، إن من المتوقع الانتهاء من مشروع " كاش سنتر Cash Center" في مايو 2020.

وأضاف البنك خلال مجلته الاقتصادية التي يعدها قطاع البحوث الاقتصادية، ونشرها على موقعه الإلكتروني، إن المشروع يهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش "Cash Management" تشمل إعداد مركز رئيسي جديد "Cash Center" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمزمع ربطه مع أربعة فروع إقليمية أخرى، وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.

وذكر أن المشروع يتضمن أيضا إعداد مركز صغير للمعلومات بهذا المركز، متضمنا التجهيزات اللازمة للأنظمة بمركز الطوارئ بمدينة طنطا، حيث يعد الأخير مركز معلومات بديل لمركز المعلومات الرئيسي بمبنى البنك.

وأوضح المركزي أنه تم الانتھاء من التصمیم الفني ودراسة المتطلبات الفنیة للمشروع، كما تم البت الفني النھائي فیھا، وجارى العمل على متابعة التنفیذ بالعاصمة الجدیدة والمنیا وبورسعید، والتأكد من مطابقتھم للمتطلبات المتفق علیھا.

كما كشف البنك عن توقعاته بالانتهاء من مشروع تنفیذ نظام تلقي الشكاوى الخاص بحمایة حقوق عملاء البنوك في الربع الثاني من عام 2022.

وأشار المركزي إلى أن المشروع يهدف إلى توفیر نظام آلي لإدارة ومتابعة تلك الشكاوى لتمكین الإدارة المختصة بإدارة حمایة حقوق عملاء البنوك من القیام بالدور المنوط بھا.

وأوضح المركزي أنه تم الانتھاء من التقییم الفني للشركات وجاري تجھیز التقریر الخاص لإعداد طریقة التعاقد لتنفیذ النظام.

وذكر المركزي أنه تم الانتھاء من برنامج الاستعلام عن المتوفین في نھایة الربع الثاني من العام الماضي، والذي یھدف إلى تلقي طلبات الاستعلام عن وجود حسابات للمتوفین وذلك بالاعتماد على البیانات التي یتم إرسالھا بواسطة البنوك من خلال قاعدة بیانات الشمول المالي.