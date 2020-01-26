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5 مليارديرات خسروا 4.8 مليار دولار من ثروتهم بسبب فيروس كورونا (فيديوجرافيك)

03:05 م الأحد 26 يناير 2020
5 مليارديرات خسروا 4.8 مليار دولار من ثروتهم بسبب فيروس كورونا (فيديوجرافيك)

جيف بيزوس

كتب- مصطفى عيد:

فقد أكثر 5 مليارديرات خسارة خلال جلسة أمس الأول الجمعة، نحو 4.8 مليار دولار من ثروتهم بعدما انخفض عدد من الأسواق المالية العالمية إثر حالة من الهلع أثارها الفيروس الجديد الذي ظهر مؤخرا في الصين وبدأ في الانتشار بعدة مدن بها بالإضافة إلى دول أخرى.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي من هم المليارديرات الخمسة وأبرز التغيرات في ثرواتهم بعد جلسة أمس الأول الجمعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

فيروس كورونا الصين الأسواق المالية العالمية

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