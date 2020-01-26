تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13721 نقطة، بدعم من مبيعات المستثمرين المصريين.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 92.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 68.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 23.8 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.17%، إلى مستوى 13728 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.