وزيرة التضامن تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في مصر

كتبت- ياسمين سليم:

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دار مأوى ضحايا الإتجار بالبشر، بمركز طوخ، في بداية زيارتها لمحافظة القليوبية، تمهيدا لافتتاحه خلال مارس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة جهزت المركز ورفعت كفاءته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في مصر.

ويتسع المركز لأكثر من 25 حالة ويضم مساحات لتنفيذ تدخلات اجتماعية ونفسية. وأسندت الوزارة إدارته لفرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.

وصاحب الوزيرة خلال الجولة، كلاً من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.