"Flat6Labs" تنظم الدورة الثانية لمنتدى "مصر تبدأ" الأربعاء المقبل

تنظم شركة "Flat6Labs" التي تعمل على نمو الشركات الناشئة في مصر، الدورة الثانية لمنتداها السنوي "مصر تبدأ"، يوم الأربعاء المقبل، في المبنى اليوناني "الجريك كامبس" بميدان التحرير.

ويقام المنتدى بهدف عرض الشركات الناشئة التي تم احتضانها خلال عام 2019، من خلال برنامج "مصر تبدأ "الذي ترعاه "Flat6Labs" بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية -عضو مجموعة البنك الدولي-.

وستعرض هذه الشركات منتجاتها وخدماتها أمام عدد من المستثمرين والرعاة والشركاء، والشركات، والشخصيات الهامة.

وتم تصميم المنتدى لتوفير تجربة متميزة وفرصة للالتقاء والتواصل وتنمية الشبكات مع أكثر من ألف ضيف من مختلف الصناعات والمستثمرين والمهنيين الرواد في مجال الأعمال والموجهين والشركات والكيانات الحكومية ووسائل الإعلام.

وكان البرنامج احتضن 44 شركة ناشئة في عام ٢٠١٩، واختيرت ١٢ شركة منها كي تعرض أفكارها خلال منتدى "مصر تبدأ" السنوي ٢٠٢٠. وهذه الشركات المُختارة تُعالج العديد من المشاكل المتعلقة بقطاعات مختلفة مثل: التعليم، والنقل، والصحة.