بعد الخفض الأخير.. تعرف على الشهادات الادخارية الأعلى فائدة في 12 بنكًا

كتبت- منال المصري:

أدى قرار 3 بنوك هي الأهلي ومصر والاستثمار القومي، بخفض الفائدة 1% على الشهادات مرتفعة العائد إلى اتجاه بعض البنوك بإجراء خفض مماثل للفائدة على الشهادات التي تطرحها.

وقرر بنك الاستثمار القومي خفض الفائدة 0.75% على شهادة الاستثمار "ب" ذات الفائدة مرتفعة العائد على مستوى الجهاز المصرفي بداية من غدا الأحد تأثرًا بقرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدة 1% على شهاداتهم ذات آجال 3 سنوات مرتفعة الفائدة قبل أسبوعين، بحسب محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي في تصريحات سابقة لمصراوي.

وقررت 4 بنوك وهم بنك الكويت الوطني وأبوظبي الأول، والمصري الخليجي، والعقاري المصري خفض الفائدة على شهاداتهم بين 0.75% إلى 1% في رد فعل سريع على قرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدة على شهاداتهم.

وتعد الشهادات الادخارية الخيار الأول للعملاء لاستثمار أموالهم في البنوك لارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية ويختار العميل دورية صرف العائد شهري أو ربع شهري أو نصف سنوي أو سنوي حسب نوع الشهادة وسعر الفائدة.

ويتيح البنك للعميل كسر الشهادة قبل انتهاء أجلها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها ولكن يتم خصم رسوم من أصل الشهادة حسب الأرباح التي حصل عليها العميل من الشهادة وحسب شروط كل شهادة.

ويعرض مصراوي أبرز شهادات الادخار مرتفعة الفائدة للعائد الثابت على مستوى الجهاز المصرفي في 12 بنكًا بعد قرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدة.

1- بنك الاستثمار القومي:

تبيع فروع البنك الأهلي المصري بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي شهادات ادخار بعائد ثابت، وهم:

شهادة استثمار"ب" ذات آجال عام واحد: يبيع الشهادة بنسبة فائدة 13% يصرف العائد شهريا ولكن لمدة عام واحد، وتعد أعلى شهادة تقدم عائد على مستوى الجهاز المصرفي.

شهادة استثمار "ب" ذات آجال 3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 12% يصرف العائد كل 3 أشهر.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ولا يوجد حد أقصى.

2- البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية العائد الشهري: يبيعها البنك بنسبة فائدة 12% يصرف العائد كل شهر لمدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية عائد ربع سنوي: يبيعها البنك بنسبة فائدة 12.25% ويبلغ آجال الشهادة 3 سنوات.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه دون حد أقصى.

3- بنك مصر:

شهادة القمة للعائد شهري: تبلغ نسبة الفائدة 12% يصرف العائد كل شهر.

يبدأ الحد الأدنى من ألف جنيه.

4- بنك كريدي أجريكول:

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11.5% للعائد الشهري، و12% للعائد ربع سنوي، و12.25% للعائد نصف سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 3 آلاف جنيه.

5-بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% يصرف العائد شهري.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه.

6- البنك المصري الخليجي:

شهادة ادخار 3 سنوات : تتباين نسبة الفائدة حسب دورية صرف العائد تتراوح بين 11% عائد شهري، و11.25% عائد ربع سنوي، و11.5% عائد نصف سنوي، و12% عائد سنوي.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفته.

7- البنك الزراعي المصري:

شهادة الحصاد للعائد شهري: تبلغ نسبة الفائدة 12% يبلغ أجلها 3 سنوات.

يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 جنيه.

8- بنك الشركة المصرفية (SAIB):

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11% للعائد شهري، و11.25% للعائد ربع سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 500 جنيه.

9- البنك العربي الأفريقي الدولي:

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% للعائد الشهري، و10.875% للعائد ربع سنوي، و10.125% للعائد نصف سنوي، و11.5% للعائد سنوي.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهاد: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

10-بنك الكويت الوطني:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.5% للعائد شهري، و10.75% عائد ربع سنوي.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

11- بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع سنوي.

12- بنك القاهرة:

يقدم شهادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة تتراوح بين 10.5% للعائد ربع سنوي، و10.6% للعائد نصف سنوي، و10.75% عائد سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه.