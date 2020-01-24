فرصة عمل مع المنافس الرئيسي.. مصير مندوبي جلوفو المنسحبة من مصر

كتب- علاء حجاج:

خرجت شركة جلوفو لطلب وتوصيل الطعام رسميًا من مصر بإعلانه توقف خدماتها يوم الثلاثاء الماضي في بيان صحفي، لكن يبقى مصير مندوبيها غير محسوم.

وأعلنت الشركة الانسحاب من مصر، بالإضافة إلى 3 أسواق أخرى وهي تركيا وبورتوريكو وأوروجواي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها شركة جلوفو خروجها من مصر، حيث سبق وأعلنت الشركة خروجها من مصر في مايو الماضي، قبل أن تعود مرة أخرى في يونيو الماضي التزاما بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال أحد مندوبي التوصيل السابقين بشركة جلوفو، إن الشركة أخبرتهم بأن آخر موعد لتسليم العهدة والحصول على مستحقاتهم المالية هو يوم الثلاثاء المقبل.

و وفيما يتعلق بمصير العاملين في الشركة، والبالغ عددهم نحو ألفي شخص، قال المندوب، إن الشركة أخبرتهم بأن هناك فرص توظيف في علامات تجارية مختلفة بالسوق المصري.

وأوضح أن الشركة أخبرتهم بأنها سترشح أبرز المندوبين المميزين خلال فترة عملهم بجلوفو للعمل بهذه الشركات.

وقال مصدر بشركة "اطلب" لطلب وتوصيل الطعام إن الشركة ترحب بضم أي عدد من مندوبي التوصيل السابقين بشركة جلوفو وذلك في ظل الخطة التوسعية للشركة بالسوق المصري.

وتضم شركة "اطلب" نحو 1500 مندوب يقومون بتوصيل الطلبات للعملاء المقدمة من 5 آلاف مطعم، وتخطط الشركة لمضاعفة عدد المطاعم خلال العام الحالي.

ويعمل في السوق المصري أكثر من 4 شركات في مجال طلب وتوصيل الطعام منها اطلب وهي الشركة المملوكة لديلفري هيرو المالكة لنحو 16% من شركة جلوفو العالمية، وشركة أوبر التي تقدم خدمات أوبر أيتس، وlucky والمنيوز ومرسول.

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