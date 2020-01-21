البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:30 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 13758 نقطة.
وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.04%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 13773 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
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