البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 13758 نقطة.

وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.04%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 13773 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.