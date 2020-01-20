صندوق مصر السيادي: شركة "أكتيس" عرضت شراء إحدى محطات كهرباء سيمنس

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال صندوق مصر السيادي، في بيان اليوم الاثنين، إن شركة "أكتيس" للاستثمار المباشر، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، قدمت للصندوق، عرضا للمساهمة في الاستثمار في واحدة من محطات توليد الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنس الألمانية في مصر.

وأضاف البيان أن عرض "أكتيس" صاحبه عروض تمويلية من عدة مؤسسات تمويل دولية لدعم الاستثمارات في مصر، "وذلك باعتبار الصندوق أحد الأطراف المهتمة بالاستثمار في شركات الكهرباء السابق ذكرها"، وفقا لما ذكره البيان.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن "عرض شركة أكتيس علامة قوية تعكس اهتمامها بتوسيع استثماراتها في مصر متطلعا لأن تكون خطوة محفزة لمزيد من الشراكات".

وذكر البيان، أن الشركة القابضة للكهرباء تتولى إدارة عملية طرح الاستثمار في المحطات الثلاث.

وأضاف أنه يتوقع الإعلان عن المستشار المالي لعملية الطرح قريبا، "والتي أبدى عدة مستثمرين اهتمامهم بالمشاركة بها".

وذكر البيان أن "الصندوق سيقوم بالمشاركة الاستثمارية مع المستثمر الفائز بالطرح".

وجاء بيان الصندوق اليوم، للإعلان عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "أكتيس" للاستثمار المباشر، من أجل التعاون الاستراتيجي للاستثمار في مصر.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تضع أساسا لبروتوكول تعاون بين المؤسستين الماليتين الرائدتين للشراكة في عدة مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والبنية التحتية.

وتمت عملية التوقيع خلال قمة الاستثمار البريطانية -الأفريقية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واليزابيث تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة ووزيرة شئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.

وكانت وكالة بلومبرج كشفت في مايو الماضي، أن مصر تلقت عروضا من شركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وشركة "إدرا باور" الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية.

ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر قوله، إن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض.

وتمتلك الحكومة المصرية المحطات الثلاث، وتم افتتاحها في منتصف عام 2018 وبلغت تكلفتها حوالي 6 مليارات يورو.

وذكرت بلومبرج في تقرير منفصل أن هناك أكثر من عرض للمنافسة على شراء محطات سيمنس، من بينهم شركة إنجي الفرنسية.

وقال أيمن سليمان في مقابلة مع بلومبرج، إن صندوق مصر السيادي، يخطط للاستحواذ على نسبة 30% من محطات الكهرباء، التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية ومستثمرين أجانب.

وأضاف سليمان في المقابلة أن "6 مستثمرين -لم يسمهم- أبدوا اهتمامهم بهذه الحصة، مشيرًا إلى أن المفاوضات سيتم ترتيبها من خلال مستشار مالي سيتم تعيينه".

وقالت بلومبرج إن هذه الصفقة من الممكن أن تساعد مصر في تحديين أولهم تقليل أعباء الدين والثاني هو تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي لا يزال محصورًا في قطاعي الغاز والبترول.

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