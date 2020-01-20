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وزير المالية: الناتج المحلي لمصر تجاوز 6 تريليونات جنيه لأول مرة

02:19 م الإثنين 20 يناير 2020
وزير المالية: الناتج المحلي لمصر تجاوز 6 تريليونات جنيه لأول مرة

وزير المالية خلال المؤتمر

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الناتج المحلي لمصر تجاوز لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز 6 تريليونات جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معيط، اليوم الاثنين، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل الناتج المحلي بسعر السوق الجاري إلى نحو 5.322 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق مقابل 4.437 تريليون جنيه في عام 2017-2018.

وزير المالية محمد معيط الناتج المحلي لمصر مؤتمر صحفي البنك المركزي

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