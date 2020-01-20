كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية تستهدف طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي

الجاري.

وقال معيط، خلال المؤتمر، إن الحكومة شكلت لجنة لبحث آليات طرح السندات الخضراء، كإحدى الآليات الجديدة التي تستهدف الحكومة استخدامها في عمليات التمويل.

والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب البنك الدولي.

والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك.

وكانت وزارة المالية أعلنت في نوفمبر الماضي، بيع سندات بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي.

وقالت الوزارة حينها، إن طرح تلك السندات يغطي جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019-2020، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار، "تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية".

وذكر أحمد كجوك، خلال مؤتمر اليوم، أن وزارة المالية تعد حاليا تعديلات على قانون الصكوك تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

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