هبط 9 قروش بمصرف أبو ظبي..الدولار يتراجع في 4 بنوك بنهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، فيما استقر في 7 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 9 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي كريدي أجريكول، والبركة عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.