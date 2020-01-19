أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات لبنان سد النهضة مؤتمر برلين حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

10:34 ص الأحد 19 يناير 2020
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت البورصة تعاملات اليوم الأحد، على صعود جماعي للمؤشرات.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9% مع بداية التعاملات عند مستوى 13943 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

البورصة مؤشرات البورصة الاوراق المالية

الخبر التالى:

بينها الأهلي ومصر.. الدولار يواصل التراجع مع بداية تعاملات الأسبوع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان