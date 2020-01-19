ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت البورصة تعاملات اليوم الأحد، على صعود جماعي للمؤشرات.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9% مع بداية التعاملات عند مستوى 13943 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.