ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد
10:34 ص الأحد 19 يناير 2020
كتبت- شيماء حفظي:
افتتحت البورصة تعاملات اليوم الأحد، على صعود جماعي للمؤشرات.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9% مع بداية التعاملات عند مستوى 13943 نقطة.
وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
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