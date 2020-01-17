محطات الإسالة.. كلمة السر في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء الماضي، بدء استقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي استعدادًا لإسالته عبر محطات الإسالة في مصر، ثم إعادة تصديره مرة أخرى.

ويقدم مصراوي، أبرز 10 معلومات عن محطات الإسالة في مصر، والتي تعد سببا رئيسيا لهذا الاتفاق.

1 - يحتاج الغاز الطبيعي المكتشف في أي دولة إلى تحويله لمادة سائلة من أجل تحميله على السفن وتصديره، إذا لم تكن هناك إمكانية لنقله عبر أنابيب ممتدة إلى الأسواق المستهدفة.

2 - مع اكتشاف الغاز الطبيعي في مصر، وإسرائيل وقبرص، ظهرت الحاجة إلى محطات إسالة قادرة على تحويل هذا الغاز وتسهيل عملية تصديره.

3 - اكتشفت إسرائيل كميات كبيرة من الغاز ولا يمكنها تصريفها، وتريد تصديرها ولا توجد وسيلة أمامها حاليا، سوى خط الغاز الذي كانت تستورد منه الغاز من مصر.

4 تمتلك مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، وهي ميزة غير متوفرة في دول شرق المتوسط التي تسعى لتصدير الغاز المكتشف في سواحلها.

5 - كانت هذه الوحدات توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.

6 - تم إصلاح خط غاز شرق المتوسط وتعديله بحيث يسمح بمرور الغاز في الاتجاهين، بحيث يضخ الغاز الإسرائيلي في الخط، لتسييله في مصر وتصديره لحساب إسرائيل.

7 - وقعت مصر في سبتمبر 2018 اتفاقًا لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر، ليتم نقل الغاز الطبيعي من حقل "أفروديت" القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

8 - كما تستقبل مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل بعد اتفاق وقعته الشركات الإسرائيلية والمصرية؛ لاستيراد الغاز من حقلي "ليفياثان وتمار" الإسرائيليين للغاز بنحو 20 مليار دولار، لإسالته وإعادة تصديره.

9 - تحصل مصر في المقابل على رسوم على عبور الغاز وتسييله.

10 - يمكن ذلك إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، كما يخدم خطة تحول مصر كمركز إقليمي للغاز.

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