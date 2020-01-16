تراجع جديد لأسعار الحديد في 3 شركات

كتبت- شيرين صلاح:

خفضت 3 شركات أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس، ليواصل سعر الطن موجة هبوط بدأت مع بداية العام الجديد، بحسب ما قاله تجار بسوق الحديد، لمصراوي.

وتراجع سعر طن الحديد بشركة الجارحي إلى نحو 9650 جنيها اليوم مقابل 9800 جنيه أمس الأربعاء، تسليم أرض المصنع بانخفاض 150 جنيها للطن، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد خفض 200 جنيه أمس، وفقا للدجوي.

كما تراجع سعر طن الحديد بشركة المراكبي بنحو 125 جنيها، ليصل سعر الطن إلى 9650 جنيها اليوم مقابل 9775 جنيها أمس، بحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد بشركة مصر إستيل تراجع بنحو 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 9550 جنيها اليوم مقابل 9750 جنيها الأسبوع الماضي.

وقال الزيني، إن هذا التراجع في الأسعار يعتبر الثالث من نوعه منذ بداية الشهر الجاري.

وبهذا التخفيض، تراجع أسعار الحديد، في 5 شركات منذ أمس، حيث خفضت شركتا السويس للصلب، وحديد المصريين أسعار الحديد أمس الأربعاء، بقيمة 300 جنيه للطن الواحد، ليصل إلى 9900 جنيه في كلا الشركتين تسليم أرض المصنع.

وقال الدجوي، إن شركات الحديد تخفض أسعار منتجاتها، لتنشيط حركة البيع والشراء بالسوق، مع تراجع سعر الخام عالميا.

وكانت بعض مصانع الحديد، منحت التجار حوافز بيعية، خلال الأسبوع الماضي، لتنشيط حركة السوق.

وتراجع سعر طن خام البليت بنحو 15 دولارا، ليصل إلى 425 دولارا الأسبوع الماضي مقابل سعر يتراوح بين 430 و440 دولارا للطن خلال أول أسبوع في يناير الجاري، بحسب ما ذكره محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي في وقت سابق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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