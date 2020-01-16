"دابسي" تستعد لدخول سوق النقل الذكي وتتعاقد مع "الداخلية" لفحص السيارات

قالت شركة "دابسي" للنقل التشاركي، في بيان اليوم الخميس، إنها ستطلق خدماتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت أنها تعاقدت مع وزارة الداخلية لفحص سيارات السائقين من خلال مراكز الفحص الإلكتروني الخاصة بوزارة الداخلية ومجمعات الشرطة لصيانة السيارات في إطار التعاون المشترك بين الشركة وصندوق تأمين ضباط الشرطة، وفقا لما ذكره البيان.

وأشار البيان إلى حرص الطرفين أن يكون الفحص على أعلى مستوى من درجات الأمان لتوفير أفضل خدمة للمواطنين بأعلى إمكانيات ممكنة.

وذكر البيان أن صندوق تأمين الشرطة بدأ في تجهيز سيارات فحص متنقلة لتسهيل الأمور علة السائقين الراغبين في العمل مع دابسي، "بما لوزارة الداخلية من خبرة وإمكانيات متطورة في فحص السيارات خاصة الأمن والمتانة والجودة".

ومن المقرر أن يبدأ الفحص خلال أيام قليلة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيتم إطلاق الفحص في باقي المحافظات خلال شهر فبراير، وفقا لما ذكره البيان.

وكانت شركة دابسي أعلنت دخولها في سوق النقل التشاركي منذ عدة أشهر ومن المنتظر طرح الشركة للتطبيق الخاص بها في الفترة المقبلة، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها "قطعت شوطا كبيرا في التحضير لاقتحام السوق وتقديم خدمات جديدة تماما ومختلفة على سوق النقل التشاركي عالميا، بحيث تقدم جميع خدمات النقل التكنولوجي لجميع فئات العملاء علاوة على اهتمام الشركة بتطوير وتدريب السائقين بأعلى مستويات التدريب عالميا بالتعاون مع مؤسسات عالمية كبيرة".

وقالت الشركة إنها "توفر للقادة من السائقين تأمين طبي وتأمين على الحياة علاوة على عضوية نقابة النقل أيضا والكثير من الخدمات أهمها مرتبات ثابتة تضمن لهم الاستقرار في العمل مع الشركة وضمان حقوقهم".