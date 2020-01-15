اتفاق بين صندوق مصر السيادي وحسن علام للتعاون في مشروعات البنية التحتية

كتب-عبدالقادر رمضان:

وقع صندوق مصر السيادي وشركة حسن علام القابضة، مذكرة تفاهم من أجل ضخ استثمارات مشتركة بشكل مباشر وغير مباشر في مشروعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بحسب بيان صحفي من الصندوق اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وقع الاتفاق مع عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، في حضور وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وأضاف البيان الاتفاق يمهد لتعاون مشترك مع مستثمرين محليين ودوليين من أجل تحديد فرص الاستثمار المؤثرة والمستدامة في مشروعات جديدة أو قائمة بقطاعات البنية التحتية ومعالجة وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

ونقل البيان عن هالة السعيد، قولها إن الاتفاق يؤكد على الدور الذي يلعبه الصندوق في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلى قطاعات الدولة ذات الدور المهم في دفع عملية النمو والتشغيل.

وأضافت هالة أن الصندوق يسعى على تحقيق أهدافه فإنه يعمل بجدية على التواصل مع الشركات المصرية والعالمية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

ونقل البيان عن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، سعادته للتعاون مع أحد أبز المؤسسات العاملة في مجال مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة مثل شركة حسن علام، والتي ستعمل مع الصندوق لإطلاق القيمة الكامنة بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل خطوة من خطوات عديدة قوية سيتخذها صندوق مصر السيادي، نحو إنشاء مشروعات متخصصة عملاقة تحت مظلة صندوق فرعي جديد لمشروعات البنية التحتية الجاري تأسيسها.

وأشار إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي أحد الخطوات الأولى لتدعيم دور الصندوق في إنشاء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال الأصول المملوكة للدولة وصندوق مصر السيادي.

ونقل البيان عن عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، قوله إن فرصة الشركاة والتحالف مع صندوق مصر السيادي، علامة مهمة في مسيرة الشركة.

وأضاف أن الشركة ستستثمر مع الصندوق في قطاعات مؤثرة وحيوية وخاصة المياه والطاقة والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه يوجد فرص كثيرة لوجود شراكات مع مستثمرين دوليين وخبراء متخصصين بارزين.

وقال إن هذه الشركات ستكون بمثابة رسالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.