تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 15 يناير 2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و28 جينها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.