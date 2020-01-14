البريد: ربط بطاقات الخصم المباشر بحساب التوفير تيسيرا على العملاء

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الهيئة القومية للبريد المصري، في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن حساب التوفير سيصبح الحساب الأساسي للشراء ببطاقات فيزا البريد المصري- بطاقات الخصم المباشر (كلاسيك وجولد).

وأضاف البيان، أنه "تيسيرا من البريد على حاملي بطاقات الخصم المباشر "ديبت"، فإن حساب التوفير أصبح الآن هو الحساب الذي تتم من خلاله خصم قيمة عمليات الشراء وسداد الفواتير".

وأشار البيان، إلى أن العملاء الذين لا يملكون حساب توفير، عليهم التوجه لأقرب فرع لفتح حساب توفير.