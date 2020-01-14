أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح هاري وميجان أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

البريد: ربط بطاقات الخصم المباشر بحساب التوفير تيسيرا على العملاء

05:26 م الثلاثاء 14 يناير 2020
البريد: ربط بطاقات الخصم المباشر بحساب التوفير تيسيرا على العملاء

البريد المصري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الهيئة القومية للبريد المصري، في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن حساب التوفير سيصبح الحساب الأساسي للشراء ببطاقات فيزا البريد المصري- بطاقات الخصم المباشر (كلاسيك وجولد).

وأضاف البيان، أنه "تيسيرا من البريد على حاملي بطاقات الخصم المباشر "ديبت"، فإن حساب التوفير أصبح الآن هو الحساب الذي تتم من خلاله خصم قيمة عمليات الشراء وسداد الفواتير".

وأشار البيان، إلى أن العملاء الذين لا يملكون حساب توفير، عليهم التوجه لأقرب فرع لفتح حساب توفير.

بيان البريد

البريد المصري بطاقات فيزا البريد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة: سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها