"مصر المالية" تسعى لإطلاق شركة سمسرة للسندات وصناديق استثمار جديدة قريبا

كتبت- منال المصري:

قال خليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إن شركته ستطلق خلال الأيام المقبلة، شركة سمسرة للسندات والأذون، وصناديق استثمار مباشر جديدة.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلي "حياة" أن الشركة ستعلن عن كافة تفصيل الاستثمارات الجديدة خلال الشهر المقبل.

وكان خليل البواب قال في حوار سابق مع مصراوي إن شركة مصر المالية للاستثمارات، الذراع الاستثماري لبنك مصر، تستهدف أن تكون بوابة الاستثمار في مصر عن طريق تقديم فرص ومنتجات استثماريه بطريقة سهلة توفر الوقت وتعزز العائد للمستثمر.

وتركز استراتيجية الشركة على التحول إلى بنك استثماري متكامل يقدم جميع الخدمات المالية غير المصرفي بحسب خليل البواب.

وتأسست شركة مصر المالية للاستثمارات في عام 2010 برأسمال مدفوع 4.2 مليار جنيه، و5 مليارات جنيه رأس المال المصرح به، وبلغ حجم الأرباح المرحلة حوالي 3 مليارات جنيه.

وتنقسم أنشطة الشركة الحالية إلى مجالين، الأول يركز على الاستثمارات المباشرة المملوكة للشركة من بينها حصة حاكمة ببنك القاهرة بنحو 99.99 %، واستثمارات بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب)، والسويس للأسمنت، والإسكندرية للأسمدة ومدينة المستقبل.

بينما يتمثل المجال الثاني في إدارة الأصول، حيث تدير الشركة 3 صناديق استثمار مملوكة لبنك مصر، منها صندوقا أسهم يستحوذان على حصة سوقية 25% من إجمالي سوق صناديق الأسهم بالسوق المصري وصندوق متوازن ويستحوذ على حصة سوقية 50%.